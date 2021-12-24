аватарку, 5 сторисов иконок и шаблоны для постов образец https://www.figma.com/file/cAIowdYFxne7Xd7Lw1ZmdT/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-Copy образец https://www.figma.com/file/uRrNOJ28KFstsTEbDVftyI/ostrowok образец https://www.figma.com/file/fMV9oZy7CIurtYnXRXBKvp/sunaqua.kg Бюджет 1000р не больше.
Простой дизайн скриншотов приложения для PlayMarket
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн скриншотов приложения (обложка) для PlayMarket. ( Просто красивые картинки для PlayMarket и все, пример во вложении).
Нужно придумывать для каждого приложения, простые интерфейсы. Например задача такая: Есть приложение Фоторедактор, и для него нужно сделать красивые картинки демонстрационные для PlayMarket. Вы делаете Простенький Логотип и несколько картинок с интерфейсом (их нужно придумать или где-то взять и доработать)
Состоящий из:
иконка: 512х512
баннер: 1024х500
+ 3 скрина: 720х1280
Таких нужно делать около 10-15шт в месяц. Максимальная стоимость за все изображения для 1 приложения 20-25$. Ставки выше не рассматриваю.
Сейчас нужно сделать 2 приложения. Срок 1 день. Этого более чем достаточно.
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