Простой дизайн скриншотов приложения для PlayMarket

Нужно сделать дизайн скриншотов приложения (обложка) для PlayMarket. ( Просто красивые картинки для PlayMarket и все, пример во вложении).

Нужно придумывать для каждого приложения, простые интерфейсы. Например задача такая: Есть приложение Фоторедактор, и для него нужно сделать красивые картинки демонстрационные для PlayMarket. Вы делаете Простенький Логотип и несколько картинок с интерфейсом (их нужно придумать или где-то взять и доработать)

Состоящий из:

иконка: 512х512

баннер: 1024х500

+ 3 скрина: 720х1280

Таких нужно делать около 10-15шт в месяц. Максимальная стоимость за все изображения для 1 приложения 20-25$. Ставки выше не рассматриваю.

Сейчас нужно сделать 2 приложения. Срок 1 день. Этого более чем достаточно.