Разработать иконку iPhone приложения

Для iPhone приложения требуется разработать иконку 512x512 пикселей (плюс 57х57 и 114x114 в HD).

Приложение предназначено для съемки фотографий с последующим наложением на них уникальных художественных эффектов.

Основная текущая идея для иконки – изображение некой футуристической фотокамеры или части этой камеры. Белая organic камера из будущего.

Стилистика иконки и впоследствии самого приложения: organic и futuristic, т.е. как следствие это плавность и органичность формы, линий, трехмерность, асимметричность, минимализм и простота.

Цветовое решение: white и вспомогательный electric blue, аллюминий тоже допустим.

Референсы в дизайне (картинки google в помощь): White MacBook, робот Eve (from “Wally”), дизайнерские работы гуру organic design – Ross Lovegrove и Karim Rashid, как если бы фотокамеру создал Jonathan Ive вместе с Ross Lovegrove.

Требования Apple к иконке: http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fdeveloper.apple.com%2Flibrary%2Fios%2F%23DOCUMENTATION%2FUserExperience%2FConceptual%2FMobileHIG%2FIconsImages%2FIconsImages.html

Иконка должна быть уникальной и узнаваемой. И самое главное – «такая красивая, что хочется лизнуть!».

Портфолио обязательно.

P.S. Да, и еще момент! Поскольку сейчас формируется ТЗ на дизайн интерфейсов данного приложения (проект будет опубликован через два-три дня), то очевидно, было бы желательно, чтобы дизайнер который сделает иконку мог бы взяться и за iPhone интерфейсы, но это опционально.