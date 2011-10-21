Имеем, кнопку для регистрации в соц. сетях https://loginza.ru/img/sign_in_button_gray.gif Задача, увеличить кнопку под конкретные сайты. Банально увеличить размер не нужно. Должна быть высокая детализация, чтобы по кнопке хотелось тыкнуть/клацнуть/жамкнуть ! Одну кнопку нужно акурат ...
Разработать иконку iPhone приложения
Для iPhone приложения требуется разработать иконку 512x512 пикселей (плюс 57х57 и 114x114 в HD).
Приложение предназначено для съемки фотографий с последующим наложением на них уникальных художественных эффектов.
Основная текущая идея для иконки – изображение некой футуристической фотокамеры или части этой камеры. Белая organic камера из будущего.
Стилистика иконки и впоследствии самого приложения: organic и futuristic, т.е. как следствие это плавность и органичность формы, линий, трехмерность, асимметричность, минимализм и простота.
Цветовое решение: white и вспомогательный electric blue, аллюминий тоже допустим.
Референсы в дизайне (картинки google в помощь): White MacBook, робот Eve (from “Wally”), дизайнерские работы гуру organic design – Ross Lovegrove и Karim Rashid, как если бы фотокамеру создал Jonathan Ive вместе с Ross Lovegrove.
Требования Apple к иконке: http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fdeveloper.apple.com%2Flibrary%2Fios%2F%23DOCUMENTATION%2FUserExperience%2FConceptual%2FMobileHIG%2FIconsImages%2FIconsImages.html
Иконка должна быть уникальной и узнаваемой. И самое главное – «такая красивая, что хочется лизнуть!».
Портфолио обязательно.
P.S. Да, и еще момент! Поскольку сейчас формируется ТЗ на дизайн интерфейсов данного приложения (проект будет опубликован через два-три дня), то очевидно, было бы желательно, чтобы дизайнер который сделает иконку мог бы взяться и за iPhone интерфейсы, но это опционально.
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