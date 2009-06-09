Разработка иконок

Здравствуйте, мы ищем дизайнера иконок для тем мобильных телефонов. Ваша задача создание авторских иконок для различных приложений. Мы работаем только с телефонами Nokia, соответственно и иконки должны разрабатываться для них. Нашим сотрудникам, предлагаем процент от работы нашего проекта. Цель создание команды умелых людей, для дальнейшей работы, процент прибыли зависит от вашей активности, поэтому оговаривается с каждым индивидуально. За подробностями просим писать на наш e-mail. Заранее благодарны команда -=Pro-team=-