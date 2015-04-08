Задача: Необходимо разработать 4 пиктограммы для 4-ёх типов трасферов для туристического сайта. Каждая пиктограмма обозначает определённый вид трансфера. Что такое трансфер? Услуга трансфера это встреча пассажира с именной табличкой, при ...
Разработка иконок
Нужна разработка иконок для подразделов сайта.
Общее количество 25 штук. Также, возможно, дополнительное сотрудничество по некоторым элементам сайта.
Нужно вписаться в существующий дизайн сайта.
Тематика медицина. На кнопке должна быть фотография ( которая подбирается из нашей базы), название раздела, некоторые элементы из логотипа компании.
Нужно качество и ответственность исполнителя, опыт в этой сфере.
Размер кнопочек нужно определить совместно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужны иконка и промо изображения для дополнения Google Chrome. Здесь требование к иконке https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#icons Здесь требования к промо изображениям https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#promo Интересуют стоимость и срок разработки. Также интересно ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна favicon на сайт Подробности в аську 484 664 092Завершен13 лет назад
- $50
Нарисовать, или взять готовые 30 иконок размер и цвет как в примере, все под тему типа авто, сми, строительство и т.д.Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт13 лет назад
В соответствии со стилистикой сайта. Небольшие картинки отображающие суть небольшой статьи. Нужно порядка 10 картинок.Завершен13 лет назад
Нужны несколько простых иконок для сайта+ бекграунд+ несколько рисунков для слайдера. Нужно сделать так что бы сочеталось с сайтом. Укажите цену примерную цену 4х простых рисунков и 4х иконок с текстом.Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Сделать виртуальные подарки для сайта. Нужно 20 штук. Пример в личку.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать 4 профессиональных иконок для меню в группе ВКонтакте. По размерам 150х150 px. Предлагайте свою цену. Оплата по окончанию работ.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен фавикон для сайта http://dlya-kamina.ru/ Стандартный размер 16х16, расширение ico Ваши предложения по цене и срокам?Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Задача: сделать фавикон для сайта http://www.quattroclima.ru/ Т.е. нужно просто минимизировать имеющийся логотип и сбалансировать цветопередачу, в соответствии с форматом .ico. Задача простейшая, бюджет - $5 (5 WMZ/150 WMR).Завершен13 лет назад