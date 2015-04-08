Разработка иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок195 просмотров

Нужна разработка иконок для подразделов сайта.

Общее количество 25 штук. Также, возможно, дополнительное сотрудничество по некоторым элементам сайта.

Нужно вписаться в существующий дизайн сайта.

Тематика медицина. На кнопке должна быть фотография ( которая подбирается из нашей базы), название раздела, некоторые элементы из логотипа компании.

Нужно качество и ответственность исполнителя, опыт в этой сфере.

Размер кнопочек нужно определить совместно.

13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$35
2 дня
Спасибо, все было выполнено качественно и в срок.
Оплату получил, порядочный заказчик. Спасибо.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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