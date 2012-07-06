Нужно нарисовать 50 спрайтовых монстров для игры на основе концепт-арта. Для каждого монстра нужно нарисовать по несколько кадров, многие из которых повторяются. Подробный бриф будет выслан заинтересовавшимся. Нужны именно статичные кадры, ...
Сделать 20 аватарок популярной серии
Здравствуйте!
Нужно сделать штук 20 аватарок популярной серии Barbie, оригинальные.
Выбранный исполнитель
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