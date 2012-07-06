Сделать 20 аватарок популярной серии

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Завершен2 заявки171 просмотр

Здравствуйте!

Нужно сделать штук 20 аватарок популярной серии Barbie, оригинальные.

13 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$60
1 день
Все ок!
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nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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