Сделать иконки для меню

$9
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка113 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для пунктов меню:

  • 14 февраля
  • 23 февраля
  • 8 марта
Нужно сделать иконки, иконки делаем в стилистике сайта, т.е из готовых изображений.

Ссылку на сайт и изображения отправлю в лс.

3 года назад
Enotka-St
Елена 
30 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$9
1 день
Приятно работать с ответственным человеком ) Всегда на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик. Оплата в срок, четкая постановка задачи.