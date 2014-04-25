Необходимо нарисовать 3 картинки для сайта www.dextergreen.ru в замен существующим, находящимся под баннером. По смыслу они должны подходить под текст, который их окружает. Главные требования: - гармоничность с сайтом - они должны без текста давать пользователю понять о чем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать иконку 88х31
Размещаться будет здесь среди кучи других иконок http://catalog.onliner.by/devices/55783/price#region=minsk¤cy=usd
Наименование
сантехмаркет - в 2 строчки + некий символ качества - значок лайка (палец вверх, желательно как-то обыгран) или гарантийная печать и т.п.
основные цвета - синий и еще какой-то на ваш выбор.
Нравятся сантехторг, элизиум, Донна.
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