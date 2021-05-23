Сделать пиктограммы под новые категории товаров для интернет магазина

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки757 просмотров

в соответствии с дизайном уже существующих пиктограмм на новые разделы интернет магазина требуются новые пиктограммы. 

требования к пиктограммам

расширение jpg.

размер 280х248 пикселей

не более 80кб.

цвет соответствующий образцам.

Текущий сайт satelonline.kz - где можно посмотреть новые разделы. 

Новые пиктограммы требуются для следующих разделов: 

1. АВТОТОВАРЫ

2. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

3. КОМПЬЮТЕРЫ

4. КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

5.СПОРТ И ТУРИЗМ

6. ТВ АУДИО ВИДЕО

итого 6 пиктограмм. на каждый раздел по 3 варианта на выбор. 

4 года назад
sat1203
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
$18
2 дня
Escrow
Работы были выполнены очень быстро, необходимые корректировки произведены. Рекомендую специалиста!
Работа прошла успешно, тз понятное, с оплатой все ок, адекватные правки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
София
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 отзывов
4 года назад