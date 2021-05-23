Выходит токен Нужно с 0 нарисовать сделать 15/20 стикеров для нового токена ( будет дана идея , и по идеи рисовать ) быть гипким по времени ( на один стикер примерно уходит пол ...
Сделать пиктограммы под новые категории товаров для интернет магазина
в соответствии с дизайном уже существующих пиктограмм на новые разделы интернет магазина требуются новые пиктограммы.
требования к пиктограммам
расширение jpg.
размер 280х248 пикселей
не более 80кб.
цвет соответствующий образцам.
Текущий сайт satelonline.kz - где можно посмотреть новые разделы.
Новые пиктограммы требуются для следующих разделов:
1. АВТОТОВАРЫ
2. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
3. КОМПЬЮТЕРЫ
4. КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
5.СПОРТ И ТУРИЗМ
6. ТВ АУДИО ВИДЕО
итого 6 пиктограмм. на каждый раздел по 3 варианта на выбор.
Выбранный исполнитель
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