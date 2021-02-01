Сделать спрайт на сайте

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок379 просмотров
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Нужно собрать иконки со страницы в спрайт и исправить html код для интеграций. Иконки собрать поможем.Пишите ваши предложения с ценами

3 года назад
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад