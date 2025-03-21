Сделать svg иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок52 просмотра

Мне нужно сделать 12-15 иконок однотипных, стилизовать чтобы был pack для сайта. На них будет в основном логотипы бирж, мессенджеров, но иногда иконки для аккаунта например проверенный аккаунт.
Не обязательно что то рисовать, но чтобы отражало суть иконки и стилистика была одинаковая.
дам ссылку на сайт.
прикрепил логотипы частично

Создание иконок
месяц назад
sergmakaron
Сергей 
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