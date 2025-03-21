Мне нужно сделать 12-15 иконок однотипных, стилизовать чтобы был pack для сайта. На них будет в основном логотипы бирж, мессенджеров, но иногда иконки для аккаунта например проверенный аккаунт.

Не обязательно что то рисовать, но чтобы отражало суть иконки и стилистика была одинаковая.

дам ссылку на сайт.

прикрепил логотипы частично