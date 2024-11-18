Создание уникальных эмодзи для телеграмм-канала

Требуется художник / VFX artist с опытом от 1 года в визуальных эффектах для работы над проектами мобильных приложений. Необходимы навыки работы с Houdini, Adobe After Effects, Nuke и интеграции эффектов в Unreal Engine. Знание физики и симуляции природных явлений является обязательным. Ожидается создание уникальных визуальных эффектов по требованиям проекта.