Требуется красивая иконка 16х16 (должна читаться чашка с ручкой и буква "с") см.вложение, сейчас не устраивает вид при уменьшении.Должно быть более вкусно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать фавикон для сайта гостиницы.
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