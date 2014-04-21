Создать иконки для продукции.

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок293 просмотра
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Создать иконки меню для продукции. Сайт ооо-лиса.рф (на главной странице, внизу)

Изделия из сдобного теста

Изделия из песочного теста

Изделия из слоеного теста

Кексы

Пирожные и изделия с натуральным медом

Пахлава

Другие изделия

10 лет назад
xxxstr1kerxxx
Денис 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$15
1 день
Оперативно.
Четкое ТЗ. Оплата своевременная.
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