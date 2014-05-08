Еще 3 иконки.

Привет. вы мне рисовали иконки сюда: http://kapliprint.ru.xsph.ru/others.html

хотим перерисовать вот эти:

http://kapliprint.ru.xsph.ru/

1. Листовки

2. Буклеты

3. Визитки.

именно исходя из того, как сейчас смотрится страница

Листовки и буклеты наверное сделать покрупнее и чтобы лучше смотрелось - это самые важные для типографии заказы.

Можно в них самую каплю цвета какого-то добавить - как в Брошюрах есть красная точка например.

причем еще поглядите цвета - например в Визитках лучше синего побольше - когда поставим ее в средний столбик, чтобы не было такого что 3 бесцветных идкт в ряду.