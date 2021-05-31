10 иллюстраций для сувенирной продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок660 просмотров

Нужно выполнить 10 иллюстраций в векторе(в Adobe Illustrator) для сувенирной продукции размером 16х12 см и 31х12 см . Общий бюджет 400 долларов. Иллюстрации должны быть выполнены без использования чужих работ и их элементов. А также своих работ, выполненных ранее, или с работ, выполненных для других заказчиков. На каждую тему одна иллюстрация.

Темы:

Еда(К примеру забавный персонаж пончик)

Программисту(ТЫЖ программист)

Панда

Единорог

Совы

Корги

Коты

Машины(ретро)

Аниме(тетрадь смерти, наруто, Dragon Ball Z)

Музыка(винил)

Должен быть креативный подход - иллюстрации должны создавать ВАУ эффект, желание приобрести продукцию. Могут быть добавлены фразы на английском языке. Иллюстрации могут быть выполнены в разных стилях. Выбрать одну тему и отрисовать иллюстрацию.

Если у вас есть примеры работ по темам, указанным выше, отправляйте в ЛС, будем обсуждать.

Иллюстрации нужны до 13.06.

Если кандидат справится с тестовым заданием, то по нему производится оплата, как за одну иллюстрацию из задания. Дальше кандидат приступает к выполнению самого проекта. Готовый результат присылайте в ЛС.

В дальнейшем возможно сотрудничество.

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