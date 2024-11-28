20 простых иллюстраций в короткий срок

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок146 просмотров

Нужно сделать несколько иллюстраций на основе базового арта в той же позе, стиле и по определенным критериям. В наличии шаблоны psd, hsd, procreate и кисть procreate.
Прикрепляю базовый арт и примерные ожидаемые результаты (базовый арт тот что на белом фоне)

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
guest_1732823811931
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров