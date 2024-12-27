2D художник для игры в жанре Визуальной Новеллы

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки21 просмотр

Мы ищем опытного 2D художника для игры в жанре Визуальной Новеллы. Основные задачи включают создание визуального стиля, концептов персонажей и миров, доработку ассетов с использованием генеративного ИИ, а также создание UI макетов. Нам нужен специалист с 3-летним опытом в мобильном геймдеве и наличием портфолио. Гибкий график, удаленная работа, зарплата 100-160 тыс. рублей.

Создание персонажейСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
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