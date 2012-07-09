2D персонажи - позы, ракурсы и мимика под анимацию

Ищем художников для отрисовки поз персонажей в различных эмоциональных состояниях для 2D игры. Персонажи – офисные работники, стилизованные но с высокой степенью реалистичности (все концепты готовы), игровые ситуации – диалоги, то есть эмоциональные состояния и позы необходимы для жестикуляции. Результаты работы (крайние состояния персонажей) будут использованы аниматором для отрисовки промежуточных состояний под довольно реалистичную анимацию движений. Концепт одного из персонажей – на примере.

Требования к качеству работы: полное соответствие концепту, яркое выражение эмоционального состояния через мимику и позу, даже утрированное. Опыт рисования комиксов с утрированными характерами и эмоциями приветствуется.

Объём работы: всего 8 персонажей, у половины персонажей по 2 различных состояния, у остальных – одно. В каждом состоянии необходимы крайние состояния для лицевой анимации (3-8 шт на персонажа) и для действий (жестикуляция во время разговора, в зависимости от количества и сложности движений – от 5 до 20 на персонажа)

Возможно взять часть работы, варианты обсуждаются.

Срок работы - строго до 8 августа.

Оплата сдельная, расценки обсуждаются с исполнителем.

Пожалуйста, не отвечайте на запрос, если нет опыта работы с эмоциями, позами и реалистичными персонажами. Присылайте примеры, которые имеют схожий стиль отрисовки, схожий тип персонажей.