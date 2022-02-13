2D персонажи в стиле Dark fantasy

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Общий стиль игры: Dark fantasy.

Вид персонажей: 2D, анфас (допускаются повороты тела и головы).

Анимирование персонажей: не требуется.

Игра задумывается в темных оттенках. Гуманоидные персонажи желательно правильных

пропорций.

Для первых четырех рас необходимо 8 персонажей, для последних двух – по 6 персонажей.

Общая сумма персонажей – 44 шт. Так же для персонажей необходимо по 3 комплекта

снаряжения (от обычных доспехов к улучшенным).

Это полностью творческая работа, главное правило – придерживаться стиля Dark

fantasy и ориентирование на описание класса и элемента оружия персонажа. Если

персонаж эльф, то можно сделать одного светлого эльфа, другого темного. Так же

необходимо соблюдение пропорций персонажей (отсутствие увеличенных голов и

укороченных ног и т.д.).

2 года назад
Red_Crow
Дмитрий 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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