2D персонажи в стиле Dark fantasy

Нужно рисовать страшные картинки, по персонажам из мультиков. Тема рисовки Глич - типо лаги, точнее вот эта чёрная жижа. По оплате договоримся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общий стиль игры: Dark fantasy.
Вид персонажей: 2D, анфас (допускаются повороты тела и головы).
Анимирование персонажей: не требуется.
Игра задумывается в темных оттенках. Гуманоидные персонажи желательно правильных
пропорций.
Для первых четырех рас необходимо 8 персонажей, для последних двух – по 6 персонажей.
Общая сумма персонажей – 44 шт. Так же для персонажей необходимо по 3 комплекта
снаряжения (от обычных доспехов к улучшенным).
Это полностью творческая работа, главное правило – придерживаться стиля Dark
fantasy и ориентирование на описание класса и элемента оружия персонажа. Если
персонаж эльф, то можно сделать одного светлого эльфа, другого темного. Так же
необходимо соблюдение пропорций персонажей (отсутствие увеличенных голов и
укороченных ног и т.д.).
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