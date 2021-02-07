50 пошаговых рисунков людей. Для детей. Черно белые

Представьте себе комикс, в котором живут персонажи из примеров. Ваша задача нарисовать новых персонажей в том же стиле и разложить их пошагово.

Я дам вам образы или ситуации. Например: ковбой, полицейский, охотиться, думает.

А вам нужно нарисовать людей, того же стиля как в примерах, в этих образах и ситуациях

Далее:

Раскладываем пошагово.

Аудитория: дети 5-7 лет. По умолчанию считаем что делаем для очень несмышлёных детей. Поэтому рисунки без большого количества деталей, но и не слишком «сухие», что бы они были интересны детям. (в примерах рисунки подходят идеально)

Не большое количество дорисованного в каждом шаге, что бы дети не растерялись

Логическая последовательность шагов понятная для детей этого возраста. Большое преимущество будет у тех, кто работал с детьми. Правильный пример: нарисовали рукав, дорисовали к ней ладонь. Или нарисовали один рукав, затем второй рукав, затем одну ладонь, затем вторую ладонь. Не правильный

пример: Нарисовали первый рукав, второй рукав, одну штанину, вторую штанину, одну ладонь, вторую ладонь, один кроссовок, второй кроссовок. Дети в этом возрасте растеряются от такой последовательности

Шаги должны быть такими, что бы ничего не надо было стирать

«Висячих в воздухе» деталей должно быть по минимуму. Не правильный пример: нарисовали правое ухо, затем левое, затем голову. В этом примере уши изначально «висят в воздухе». Правильный пример: нарисовали голову, к ней правое ухо, далее левое ухо. Для детей будет понятней если новая деталь

будет дорисовываться к уже существующей. Конечно существуют исключения, например, глаза, нос, рот, пуговицы, складки на одежде, или например, лежащие гантели, рядом с атлетом.

Каждый следующий шаг подсвечивается серым цветом (смотрите как это в примерах)

Количество шагов: строго кратно 4. Т.е. 8, 12, 16, 20, 24. Желательно укладываться в 16 или 20.

Итоговые рисунки будут нужны в формате png. С прозрачным фоном и возможность растягивать без потери качества. Разрешение: примерно 5000х5000. Для каждого этапа отдельная картинка.

Оплата 100р за каждого пошагового персонажа. Итого за 50 персонажей 5.000 р.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: Выбираются несколько кандидатов. Делаем один ПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ пошаговый рисунок. Стоимости тестового рисунка 100р. В тестовом рисунке присылаем все этапы на одном листе в формате JPG

В ТЕСТОВОМ ЗАДАНИИ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ТО, КАК БЛИЗКО ВЫ СМОЖЕТЕ СКОПИРОВАТЬ СТИЛЬ АВТОРА. И НА СКОЛЬКО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ИНТЕЛЕКТ ДЕТЕЙ ЭТОГО ВОЗРАСТА, НА СКОЛЬКО ПРОСТЫЕ ШАГИ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ

Уточняем детали, оставляем одного исполнителя. Договариваемся об оплате приступаем к работе. Если вы уверены что сделайте это задание лучше остальных, или уже делали подобные работы, пожалуйста пришлите ссылку на них. Если вас не выбрали как кандидата, вы можете сделать и прислать пробный (БЕСПЛАТНЫЙ) рисунок, и вас примут к рассмотрению.