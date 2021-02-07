Здравствуйте! Ищем для постоянного сотрудничества графического дизайнера. Нужно хорошо обрабатывать фото на планшете! в стилях dream art и реализм. Присылайте свои работы и обращайтесь за более подробной информацией [url=https://vk.com/nika.arts]https://vk.com/nika.arts[/url] Посмотреть в каком направлении мы работаем можно ...
50 пошаговых рисунков людей. Для детей. Черно белые
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Представьте себе комикс, в котором живут персонажи из примеров. Ваша задача нарисовать новых персонажей в том же стиле и разложить их пошагово.
Я дам вам образы или ситуации. Например: ковбой, полицейский, охотиться, думает.
А вам нужно нарисовать людей, того же стиля как в примерах, в этих образах и ситуациях
Далее:
Раскладываем пошагово.
Аудитория: дети 5-7 лет. По умолчанию считаем что делаем для очень несмышлёных детей. Поэтому рисунки без большого количества деталей, но и не слишком «сухие», что бы они были интересны детям. (в примерах рисунки подходят идеально)
Не большое количество дорисованного в каждом шаге, что бы дети не растерялись
Логическая последовательность шагов понятная для детей этого возраста. Большое преимущество будет у тех, кто работал с детьми. Правильный пример: нарисовали рукав, дорисовали к ней ладонь. Или нарисовали один рукав, затем второй рукав, затем одну ладонь, затем вторую ладонь. Не правильный
пример: Нарисовали первый рукав, второй рукав, одну штанину, вторую штанину, одну ладонь, вторую ладонь, один кроссовок, второй кроссовок. Дети в этом возрасте растеряются от такой последовательности
Шаги должны быть такими, что бы ничего не надо было стирать
«Висячих в воздухе» деталей должно быть по минимуму. Не правильный пример: нарисовали правое ухо, затем левое, затем голову. В этом примере уши изначально «висят в воздухе». Правильный пример: нарисовали голову, к ней правое ухо, далее левое ухо. Для детей будет понятней если новая деталь
будет дорисовываться к уже существующей. Конечно существуют исключения, например, глаза, нос, рот, пуговицы, складки на одежде, или например, лежащие гантели, рядом с атлетом.
Каждый следующий шаг подсвечивается серым цветом (смотрите как это в примерах)
Количество шагов: строго кратно 4. Т.е. 8, 12, 16, 20, 24. Желательно укладываться в 16 или 20.
Итоговые рисунки будут нужны в формате png. С прозрачным фоном и возможность растягивать без потери качества. Разрешение: примерно 5000х5000. Для каждого этапа отдельная картинка.
Оплата 100р за каждого пошагового персонажа. Итого за 50 персонажей 5.000 р.
ПОРЯДОК РАБОТЫ: Выбираются несколько кандидатов. Делаем один ПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ пошаговый рисунок. Стоимости тестового рисунка 100р. В тестовом рисунке присылаем все этапы на одном листе в формате JPG
В ТЕСТОВОМ ЗАДАНИИ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ТО, КАК БЛИЗКО ВЫ СМОЖЕТЕ СКОПИРОВАТЬ СТИЛЬ АВТОРА. И НА СКОЛЬКО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ИНТЕЛЕКТ ДЕТЕЙ ЭТОГО ВОЗРАСТА, НА СКОЛЬКО ПРОСТЫЕ ШАГИ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ
Уточняем детали, оставляем одного исполнителя. Договариваемся об оплате приступаем к работе. Если вы уверены что сделайте это задание лучше остальных, или уже делали подобные работы, пожалуйста пришлите ссылку на них. Если вас не выбрали как кандидата, вы можете сделать и прислать пробный (БЕСПЛАТНЫЙ) рисунок, и вас примут к рассмотрению.
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