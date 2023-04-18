Convert .shp file to Garmin format .img

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I am interesting in converting some shapefiles files .shp to Garmin outdoor map format .img.

Создание карт
16 часов назад
Гость
16 часов в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров