Дизайн анимированного персонажа для игры

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Закрыт2 заявки340 просмотров

Требуется разработка дизайна для интерактивной игры, в которой будет присутствовать анимированный персонаж. Персонаж должен быть анимированным (радоваться при правильном ответе, грустить при неправильном) и должен постепенно расти с каждым правильным ответом (визуально увеличиваться или изменяться).

Создание персонажей
2 месяца назад
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Олег
 
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Иллюстрации и Рисунки
Баянсулу
 
25 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад