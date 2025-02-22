Требуется разработка инфографики для 10 товаров 18+. Для каждого товара нужно создать 3 картинки в едином стиле, всего 30 изображений. Работы предназначены для размещения на платформе WB.
Дизайн анимированного персонажа для игры
Требуется разработка дизайна для интерактивной игры, в которой будет присутствовать анимированный персонаж. Персонаж должен быть анимированным (радоваться при правильном ответе, грустить при неправильном) и должен постепенно расти с каждым правильным ответом (визуально увеличиваться или изменяться).
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