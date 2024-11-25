Требуется графический дизайнер/иллюстратор для создания 17 новых иллюстраций для сайта онлайн-ретейлера одежды ELYTS. Иллюстрации должны быть стильными и соответствовать новому брендбуку, визуализируя гайдлайны по определению размеров одежды для покупателей. Подробности обсуждаются после просмотра портфолио.
Дизайн инфографики для детской обуви
Я ищу дизайнера инфографики, который сможет помочь мне создать карточки для 25 товаров в нише детская обувь.
Работа может быть постоянной, и мы можем заключить договор по желанию.
Гибкий график работы: вы сами определяете свою загруженность.
Я предоставлю отпуск и выходные без проблем.
Оплата составляет от 600 рублей за карточку, и есть возможность работы с предоплатой.
Пишите в личные сообщения для обсуждения деталей.
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