Дизайн инфографики для детской обуви

Я ищу дизайнера инфографики, который сможет помочь мне создать карточки для 25 товаров в нише детская обувь.

Работа может быть постоянной, и мы можем заключить договор по желанию.

Гибкий график работы: вы сами определяете свою загруженность.

Я предоставлю отпуск и выходные без проблем.

Оплата составляет от 600 рублей за карточку, и есть возможность работы с предоплатой.

Пишите в личные сообщения для обсуждения деталей.