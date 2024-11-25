Дизайн инфографики для детской обуви

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Закрыт3 заявки313 просмотров

Я ищу дизайнера инфографики, который сможет помочь мне создать карточки для 25 товаров в нише детская обувь.

Работа может быть постоянной, и мы можем заключить договор по желанию.

Гибкий график работы: вы сами определяете свою загруженность.

Я предоставлю отпуск и выходные без проблем.

Оплата составляет от 600 рублей за карточку, и есть возможность работы с предоплатой.

Пишите в личные сообщения для обсуждения деталей.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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