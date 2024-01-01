Дизайн инфографики для рекламной акции

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка176 просмотров

Я ищу дизайнера инфографики для создания материалов для рекламной акции на Wildberries.

Требуется опыт в создании привлекательной и информативной графики.

Пишите в личные сообщения для обсуждения деталей и условий сотрудничества.

Создание инфографики
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Елена
 
53 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад