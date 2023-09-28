Дизайн изображения для футболки с нейро-артом

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Открыт1 заявка77 просмотров

Требуется дизайнер для создания изображения для печати на футболке с использованием нейросетей. Ищем специалиста с опытом в создании стильных нейро-артов. Пишите в личку для обсуждения деталей.

Дизайн одеждыНейросети
9 часов назад
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Заявки фрилансеров

Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
6 часов назад