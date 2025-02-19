Дизайн карточек для маркетплейса Озон

Ищется дизайнер для разработки карточек товаров на маркетплейсах Wildberries и Ozon для косметической продукции. Карточки должны быть стильными и дорогими. Примеры работ будут предоставлены. Необходимо создать тестовую карточку бесплатно сегодня. Наличие портфолио обязательно.