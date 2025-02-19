Дизайн карточек для маркетплейса Озон

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Закрыт9 заявок327 просмотров

Необходим дизайн карточки с инфографикой для товаров, связанных с сауной, баней и хамамом. Требуется создать дизайн карточек для маркетплейса Озон в формате PSD.

Adobe PhotoshopДизайн карточекСоздание инфографики
2 месяца назад
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