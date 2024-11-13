Дизайн карточек инфографики

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Закрыт6 заявок251 просмотр

Я ищу человека, кто готов сделать дизайн карточек инфографики.

Опыт не важен.

Оплата составляет 1000 руб/слайд.

Создание инфографики
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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