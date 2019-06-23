Дизайн листа "Нам доверяют" с логотипами клиентов

всего 150 клиентов,

сгруппировать по:

- Продуктовые супермаркеты

- АЗС

- Аптеки

- Общепит

- Fasion

для размещения на сайте и в распечатанном виде на стене в офисе

список компаний с сайтами вішлю

нужно будет собрать логотипы и сделать дизайн

Возможно на фоне карты Украины.

то что есть сечас прилагается.