Дизайн листа "Нам доверяют" с логотипами клиентов

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  2. Иллюстрации и Рисунки
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Дизайн листа "Нам доверяют" с логотипами клиентов

всего 150 клиентов,

сгруппировать по:

- Продуктовые супермаркеты

- АЗС

- Аптеки

- Общепит

- Fasion

для размещения на сайте и в распечатанном виде на стене в офисе

список компаний с сайтами вішлю

нужно будет собрать логотипы и сделать дизайн

Возможно на фоне карты Украины.

то что есть сечас прилагается.

6 лет назад
guest_15614764239469
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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