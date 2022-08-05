Дизайн обкладинки для пісні

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки547 просмотров

Простий дизайн обкладинки для трека (зображення розміром 3000 х 3000 пікселів). Подробиці в чаті.

3 года назад
lab1
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Выбранный исполнитель

noilproduction
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Валентин выполнил заказ на отлично, всегда был на связи, предлагал свои идеи, работать с ним было легко и приятно. Чувствуется опыт и профессионализм. Смело рекомендую!
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