Дизайн: отрисовка и внесение правок в карту проезда (7 час).

Необходимы услуги дизайнера-иллюстратора, который сможет отрисовать1 карту проезда «с нуля», во вторую внести правки.

Необходимо сделать следующее:

1. Отрисовать с нуля карту проезда на общественном транспорте до офиса компании. При этом:

- при отрисовки необходимо будет ориентироваться на заданный масштаб на карте Яндекс, которую мы предоставим;

- исходник дизайна предыдущей карты проезда в кривых будет предоставлен;

- на полученной карте проезда добавить ориентиры;

- добавить на карты предоставленные нами маршруты: как пройти пешком или проехать на общественном транспорте.

2. Необходимо доработать готовую карту проезда:

- добавить 4 точки ориентира;

- изменить существующий маршрут на карте;

- изменить указанный на карте офис нановый;

- изменить текст о том, как доехать намашине.

Общение голосом (скайп), при работе спроектом – обязательное условие работы над проектами.

Если Вас устраивают условия, стучите,пожалуйста, в SKYPE–обсудим.

Время на задачу: 7 часов

Стоимость 1 часа: 500 руб.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!