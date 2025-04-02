Требуется разработать 60 персонажей для аватарок в игре с помощью искусственного интеллекта. Необходимо создать 30 женских и 30 мужских образов, учитывая разнообразие типажей и возрастов. Референс прилагается.
Дизайн шаблона контейнера для демонстрации товара
Требуется дизайнер для создания шаблона контейнера на фотографии, в который будут подставляться изображения товаров. Необходимо, чтобы контейнер выглядел естественно благодаря заранее подготовленным теням. Интересуют предложения с ценами и портфолио, особенно если у исполнителя есть опыт в выполнении аналогичных задач.
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