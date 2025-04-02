Требуется дизайнер для создания шаблона контейнера на фотографии, в который будут подставляться изображения товаров. Необходимо, чтобы контейнер выглядел естественно благодаря заранее подготовленным теням. Интересуют предложения с ценами и портфолио, особенно если у исполнителя есть опыт в выполнении аналогичных задач.