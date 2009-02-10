Дизайн визитной карточки 1 сторона + полиграфия

Есть вектор черной футболки - нужно сделать из нее рубашку поло (фотка и исходник в архиве) добавить воротник добавить 3 пуговицы добавить фактуру материала - мелкая сеточка добавить сужение в рукавах сделать нужно только мужскую черную рубашку, вид спереди и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать брендовую чернобелую визитку одностороннюю для самостоятельной печати на чб принтере на плотной бумаге.
Четко должно быть видно название сайта ( запоминаться) - шрифт как в лого
файл с данными прилагается
результат нужен в AI + JPG 100% - gogison - at - gmail.com
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