Необходимо заменить сенсорную панель в промышленном устройстве и расшифровать обмен данными по шине RS485. Устройство управляется контроллером, к которому подключены различные устройства. Открыты к предложениям по организации удаленной работы. Предпочтение отдается панелям известных брендов, таким как DWIN или Weintek.
Дизайн екстер'єру для автомобіля. Toyota rav 4
Хочу візуалізацію для свого авто. Є ідеї і я хочу бачити їх на картинці. Потрібен дизайнер
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