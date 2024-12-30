Требуется дизайнер для создания 5 принтов для футболок, основанных на существующих дизайнах с Wildberries. Необходимы файлы для печати в формате PNG/PDF/PSD/TIFF с четкими краями и без фона. Также требуется визуализация на модели с использованием нейросетей. Обязательные навыки: копирование стилей, создание печатных макетов, работа с нейросетями.