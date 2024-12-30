Дизайнер для иллюстраций и каруселей к постам в LinkedIn

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок81 просмотр

Ищем дизайнера для создания иллюстраций и каруселей к постам в LinkedIn. Необходим опыт в выполнении подобных задач. Буду благодарен за примеры работ или ссылки на посты в LinkedIn.

LinkedInСоздание иллюстраций
8 дней назад
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