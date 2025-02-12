Требуется разработать креатив для печати на футболке в виде подарка на день рождения. Дизайн должен включать текстовую часть и стилизованное изображение человека на фоне студии ток-шоу. Используйте подходящий шрифт и стиль, например, поп-арт. Формат: вертикальный прямоугольник, разрешение для печати. Дедлайн: до утра 29 апреля.
Дизайнер для копирования стиля дизайна и создания 5 макетов принтов
О проекте:
Ищем дизайнера для создания принтов для печати на футболках — создание копий стиля 5 простых дизайнов принтов (с сердцами).
Задача:
- Сделать копии 5 существующих дизайнов футболок, взятых с WB
Что предоставляем на входе:
- Фото каждой футболки с Wildberries (вид спереди с изображением)
- Пример нужного стиля оформления
Что требуется на выходе:
1.Файл для печати с измененным дизайном принтов:
• Масштаб 1:1
• Цветовое пространство: Adobe RGB 1998
• Формат: PNG/PDF/PSD/TIFF
• Разрешение: 300 Dpi (600, 1200)
• Файлы должны быть БЕЗ ФОНА
• Изображение должно иметь ЧЁТКИЕ КРАЯ, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ 100% (не должно быть полупрозрачных пикселей на краях и в области печати)
• Толщина линий: НЕ МЕНЕЕ 1 мм
• Минимальные размер отдельных элементов изображения: НЕ МЕНЕЕ 1 мм
• Расстояние между элементами: НЕ МЕНЕЕ 5 мм
• Размер печатного полотна для размещения: 565×1000 мм
2.Визуализация на модели:
• Наложение нового дизайна на ИИ-сгенерированную модель с футболкой
• Модель должна быть реалистичной
• Использование нейросетей обязательно (например, Ideogram, Midjourney и др.)
Обязательные требования:
- Умение копировать стили и создавать собственные дизайны для принтов на одежде (перерисовывать, адаптировать, улучшать идеи без нарушения авторских прав)
- Умение создавать файлы, пригодные для печати (знание подготовки макетов)
- Умение работать с нейросетями для генерации изображений и мокапов
- Аккуратность, внимательность к деталям (будет преимуществом)
- Ответственное соблюдение сроков (будет преимуществом)
Условия тестового задания:
• Количество дизайнов: 5 шт
• Оплата тестового задания: 1000 рублей за 5 дизайнов
• Срок выполнения: 1-2 дня с момента получения всех исходников
• В случае успешного прохождения тестового задания, возможность долгосрочного сотрудничества на фиксированной ставке за каждый последующий дизайн
Если вас заинтересовало тестовое задание — оставьте заявку, прикрепите примеры своих работ или портфолио, и мы с вами свяжемся
Заявки фрилансеров
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