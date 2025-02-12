О проекте:

Ищем дизайнера для создания принтов для печати на футболках — создание копий стиля 5 простых дизайнов принтов (с сердцами).

Задача:

- Сделать копии 5 существующих дизайнов футболок, взятых с WB

Что предоставляем на входе:

- Фото каждой футболки с Wildberries (вид спереди с изображением)

- Пример нужного стиля оформления

Что требуется на выходе:

1.Файл для печати с измененным дизайном принтов:

• Масштаб 1:1

• Цветовое пространство: Adobe RGB 1998

• Формат: PNG/PDF/PSD/TIFF

• Разрешение: 300 Dpi (600, 1200)

• Файлы должны быть БЕЗ ФОНА

• Изображение должно иметь ЧЁТКИЕ КРАЯ, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ 100% (не должно быть полупрозрачных пикселей на краях и в области печати)

• Толщина линий: НЕ МЕНЕЕ 1 мм

• Минимальные размер отдельных элементов изображения: НЕ МЕНЕЕ 1 мм

• Расстояние между элементами: НЕ МЕНЕЕ 5 мм

• Размер печатного полотна для размещения: 565×1000 мм

2.Визуализация на модели:

• Наложение нового дизайна на ИИ-сгенерированную модель с футболкой

• Модель должна быть реалистичной

• Использование нейросетей обязательно (например, Ideogram, Midjourney и др.)

Обязательные требования:

- Умение копировать стили и создавать собственные дизайны для принтов на одежде (перерисовывать, адаптировать, улучшать идеи без нарушения авторских прав)

- Умение создавать файлы, пригодные для печати (знание подготовки макетов)

- Умение работать с нейросетями для генерации изображений и мокапов

- Аккуратность, внимательность к деталям (будет преимуществом)

- Ответственное соблюдение сроков (будет преимуществом)

Условия тестового задания:

• Количество дизайнов: 5 шт

• Оплата тестового задания: 1000 рублей за 5 дизайнов

• Срок выполнения: 1-2 дня с момента получения всех исходников

• В случае успешного прохождения тестового задания, возможность долгосрочного сотрудничества на фиксированной ставке за каждый последующий дизайн

Если вас заинтересовало тестовое задание — оставьте заявку, прикрепите примеры своих работ или портфолио, и мы с вами свяжемся