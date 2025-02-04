Дизайнер для оформления графиков и диаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка180 просмотров

Ищу дизайнера для оформления графиков и диаграмм для презентации. Графики сделаны в PowerPoint, нужно будет переделать их красиво под фирменный стиль. Присылайте примеры инфографики, которую вы делали.

PowerPointСоздание инфографики
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки