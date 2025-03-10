Требуется графический дизайнер для sustainability-стартапа из США. Основные задачи: создание контента для соцсетей, рекламных материалов и лендингов, поддержка b2b. Опыт работы с e-commerce брендами является преимуществом. Конкурентные условия оплаты.
Дизайнер для создания анимированных стикеров в Telegram
Ищу дизайнера для создания анимированных стикеров для реакций в Telegram в соответствии с брендбуком компании. Стикеры должны быть привязаны к эмодзи, чтобы при выборе определённого символа появлялся соответствующий стикер. Необходимо отрисовать персонажа для стикеров и интегрировать его с нашим продуктом. Обязательно наличие опыта создания анимированного стикерпака для Telegram и портфолио. Оплата сдельная в зависимости от компетенций.
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