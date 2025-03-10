Дизайнер для создания анимированных стикеров в Telegram

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Закрыт3 заявки264 просмотра

Ищу дизайнера для создания анимированных стикеров для реакций в Telegram в соответствии с брендбуком компании. Стикеры должны быть привязаны к эмодзи, чтобы при выборе определённого символа появлялся соответствующий стикер. Необходимо отрисовать персонажа для стикеров и интегрировать его с нашим продуктом. Обязательно наличие опыта создания анимированного стикерпака для Telegram и портфолио. Оплата сдельная в зависимости от компетенций.

TelegramСоздание персонажейСоздание стикеров
2 месяца назад
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