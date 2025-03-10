Ищу дизайнера для создания анимированных стикеров для реакций в Telegram в соответствии с брендбуком компании. Стикеры должны быть привязаны к эмодзи, чтобы при выборе определённого символа появлялся соответствующий стикер. Необходимо отрисовать персонажа для стикеров и интегрировать его с нашим продуктом. Обязательно наличие опыта создания анимированного стикерпака для Telegram и портфолио. Оплата сдельная в зависимости от компетенций.