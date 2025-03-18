Необходимо создать рисунок в PDF формате, максимально повторяющий изображение сердца с кофты. Размер рисунка не должен превышать 17 на 19 см. Предоставить готовый файл в редактируемом формате для дальнейшего использования.
Дизайнер для создания эмодзи для ТГ-канала
Ищу дизайнера для создания 10 фирменных эмодзи для ТГ-канала. Необходимо прислать примеры работ и ценники.
Заявки фрилансеров
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