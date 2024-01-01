Дизайнер для создания инфографики образовательного контента

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Я ищу дизайнера для создания инфографики, связанной с образовательным контентом.

Необходимо создать визуально привлекательно оформленные графики и схемы, которые будут ясно и доступно представлять информацию.

Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке инфографики и знания в области дизайна, чтобы уметь адаптировать контент согласно требованиям и стилю образовательных материалов.

Создание инфографики
5 месяцев назад
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