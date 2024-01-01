Я ищу дизайнера для создания инфографики, связанной с образовательным контентом.

Необходимо создать визуально привлекательно оформленные графики и схемы, которые будут ясно и доступно представлять информацию.

Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке инфографики и знания в области дизайна, чтобы уметь адаптировать контент согласно требованиям и стилю образовательных материалов.