Ищется профессионал по цветокоррекции и ретуши для предметных и фуд съемок. Требуются качественные работы для коммерческих целей. Необходимо предоставить примеры выполненных работ и стоимость услуг. Убедитесь, что внешний вид фотографий соответствует высоким стандартам качества.
Дизайнер для создания креативов для социальных сетей
Мне нужен дизайнер для создания обложек, визуала и креативов для социальных сетей.
Ребята, важно, чтобы вы имели опыт в создании таких материалов и могли предоставить примеры уже выполненных работ.
Также было бы замечательно, если бы вы понимали текущие тренды в социальных сетях и умели адаптировать визуал под разные форматы.
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