Дизайнер для создания креативов для социальных сетей

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Мне нужен дизайнер для создания обложек, визуала и креативов для социальных сетей.

Ребята, важно, чтобы вы имели опыт в создании таких материалов и могли предоставить примеры уже выполненных работ.

Также было бы замечательно, если бы вы понимали текущие тренды в социальных сетях и умели адаптировать визуал под разные форматы.

Дизайн обложек
5 месяцев назад
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