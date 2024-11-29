Мне нужен дизайнер для создания обложек, визуала и креативов для социальных сетей.

Ребята, важно, чтобы вы имели опыт в создании таких материалов и могли предоставить примеры уже выполненных работ.

Также было бы замечательно, если бы вы понимали текущие тренды в социальных сетях и умели адаптировать визуал под разные форматы.