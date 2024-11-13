Дизайнер для создания моделей одежды для верховой езды

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт1 заявка147 просмотров

Ищется дизайнер, специализирующийся на создании реалистичных и объемных рисунков моделей одежды. Особое внимание уделяется опыту работы с одеждой для верховой езды.

Дизайн одежды
день назад
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Демид
 
29 лет
21 час в сервисе
Был
час назад
19 часов назад