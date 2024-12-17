Дизайнер для создания обложки на YouTube-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка369 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создать обложку для YouTube-ролика. Необходим креативный подход и опыт в дизайне. Пожалуйста, предложите свои идеи и примеры работ.

YouTubeДизайн обложек
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Елисей
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад