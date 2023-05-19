Требуется веб-дизайнер для создания 5–10 обложек для видео в месяц и оформления соцсетей, включая аватарки и баннеры. Необходим опыт в современном дизайне, знание трендов 2024/2025 и умение создавать кликбейтные элементы для повышения CTR. Тестовое задание оплачивается при успешном результате.