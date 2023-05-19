Дизайнер для создания постов-каруселей в стиле Гарри Поттера

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка207 просмотров

Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества.

Задача составить единый дизайн постов-каруселей в стиле Гарри Поттера но на тему фотографии.

Обязательно быть фанатом Гарри Поттера и понимать о чем идет речь.

Дизайн постов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад