Дизайнер для создания товарных карточек и инфографики

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Закрыт2 заявки183 просмотра

Я ищу свободного дизайнера, который сможет на этой неделе сделать товарные карточки и инфографику.

Необходимо, чтобы дизайнер имел опыт в создании визуального контента и мог быстро выполнять задачи.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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Айгуль
 
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