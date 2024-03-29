Я ищу свободного дизайнера, который сможет на этой неделе сделать товарные карточки и инфографику.

Необходимо, чтобы дизайнер имел опыт в создании визуального контента и мог быстро выполнять задачи.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной.