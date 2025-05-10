Дизайнер для создания уникальных картинок в Canva

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Открыт6 заявок58 просмотров

Ищу дизайнера или специалиста, кто отлично владеет Canva и умеет создавать крытые и уникальные картинки. В неделю нужно создавать 42 картинки. Гибкий график. Какие картинки, примеры я присылаю. Оплата договорная.

CanvaСоздание картинок
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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