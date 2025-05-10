Необходимо создать портрет по старой фотографии человека в головном уборе. Использовать любые инструменты для восстановления, дорисовки частей лица и улучшения качества изображения. Итоговое изображение должно быть похоже на оригинал, но без микродеталей, так как оно предназначено для памятника.
Дизайнер для создания уникальных картинок в Canva
Ищу дизайнера или специалиста, кто отлично владеет Canva и умеет создавать крытые и уникальные картинки. В неделю нужно создавать 42 картинки. Гибкий график. Какие картинки, примеры я присылаю. Оплата договорная.
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