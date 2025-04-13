Дизайнер для визуализации росписи стен

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Ищем дизайнера, который сможет визуализировать роспись стен. Необходимо знание Photoshop и умение ручной отрисовки в Procreate.

Adobe Photoshop
16 дней назад
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