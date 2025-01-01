Дизайнер-иллюстратор для проекта с мета-персонажем Джастином

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Закрыт3 заявки32 просмотра

Ищу дизайнера-иллюстратора для разработки индивидуального дизайна мета-персонажа и оформления соц. сетей. Проект связан с котом Джастином, мета-персонажем, созданным для привлечения внимания к помощи приютам для животных. Необходимо создать уникальный образ мета-персонажа, разработать фотографии и дизайн для социальных сетей, иллюстрации для сайта, логотип, а также стикер-пак. Требуется не использовать AI-генерацию для сохранения коммерческих прав собственности. Занятость - проектная работа, оплата поэтапная.

Создание иллюстрацийСоздание логотиповСоздание стикеров
4 месяца назад
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