Ищу дизайнера-иллюстратора для разработки индивидуального дизайна мета-персонажа и оформления соц. сетей. Проект связан с котом Джастином, мета-персонажем, созданным для привлечения внимания к помощи приютам для животных. Необходимо создать уникальный образ мета-персонажа, разработать фотографии и дизайн для социальных сетей, иллюстрации для сайта, логотип, а также стикер-пак. Требуется не использовать AI-генерацию для сохранения коммерческих прав собственности. Занятость - проектная работа, оплата поэтапная.