Дизайнер-иллюстратор для создания иллюстраций тетрадок

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок160 просмотров

Ищем талантливого дизайнера-иллюстратора для создания красочных, стильных и необычных иллюстраций для новой коллекции тетрадок. Необходимо нарисовать 180+ иллюстраций. Требуется умение работать в разных стилях, с референсами, опыт создания графики для печатной продукции и понимание трендов в дизайне. Работа проектная, гибкие условия, возможность удаленной работы. Оплата по проекту. Мы — молодежный бренд на Wildberries, стремящийся сделать обучение ярким и вдохновляющим.

Создание иллюстраций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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