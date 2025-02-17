Ищем талантливого дизайнера-иллюстратора для создания красочных, стильных и необычных иллюстраций для новой коллекции тетрадок. Необходимо нарисовать 180+ иллюстраций. Требуется умение работать в разных стилях, с референсами, опыт создания графики для печатной продукции и понимание трендов в дизайне. Работа проектная, гибкие условия, возможность удаленной работы. Оплата по проекту. Мы — молодежный бренд на Wildberries, стремящийся сделать обучение ярким и вдохновляющим.