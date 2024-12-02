Дизайнер инфографики для новогодних карточек

Я ищу дизайнера инфографики с креативными идей и праздничным настроением для оформления новогодних карточек.

Наша тема - продажа новогодних гирлянд, ёлок и сопутствующих товаров.

Вам нужно будет разработать красочные и привлекательные карточки, которые смогут заинтересовать покупателей и подчеркнуть праздничный дух.