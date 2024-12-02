Дизайнер инфографики для новогодних карточек

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Закрыт6 заявок186 просмотров

Я ищу дизайнера инфографики с креативными идей и праздничным настроением для оформления новогодних карточек.

Наша тема - продажа новогодних гирлянд, ёлок и сопутствующих товаров.

Вам нужно будет разработать красочные и привлекательные карточки, которые смогут заинтересовать покупателей и подчеркнуть праздничный дух.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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