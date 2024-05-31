Мне нужен дизайнер инфографики, который сможет создать карточки товаров для ниши товаров для саун, бань и хамамов.

Вы должны иметь опыт в дизайне и четкое понимание, как визуально представить информацию о товарах.

Пожалуйста, пришлите примеры ваших работ в этой области, если они есть.