Дизайнер инфографики для создания карточек товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки198 просмотров

Мне нужен дизайнер инфографики, который сможет создать карточки товаров для ниши товаров для саун, бань и хамамов.

Вы должны иметь опыт в дизайне и четкое понимание, как визуально представить информацию о товарах.

Пожалуйста, пришлите примеры ваших работ в этой области, если они есть.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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